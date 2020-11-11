Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В столице в течение 11 ноября ожидается атмосферное давление выше нормы. Об этом заявила РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«Сегодня мы рассчитываем на то, что оно будет держаться на уровне 757 мм рт. ст., это почти на десять единиц выше привычных для Москвы значений», — отметила она.

Температура воздуха в Москве будет на уровне +1...+2 градуса.

Специалист уточнила, что давление в городе начало расти с выходных. Накануне оно также превысило норму, примерно на девять единиц. «Только на следующей неделе фон атмосферного давления начнет понемногу снижаться», — указала Волосюк.