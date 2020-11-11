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Пандемия коронавируса ,  
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Роспотребнадзор проверил продукты питания на наличие коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора провели исследование на наличие коронавирусной инфекции в продуктах питания и на смывах поверхностей объектов окружающей среды. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Всего было проведено более 273 тыс. исследований. «Из них выявлено 413 положительных исследований образцов смывов с поверхностей объектов окружающей среды в медицинских организациях, на торговых и транспортных объектах, что составляет 0,15% от общего числа исследованных проб», — говорится в сообщении.

При этом в продуктах питания следов вируса SARS-CoV-2 обнаружено не было. В ведомстве подчеркнули, работа в указанном направлении все еще продолжается.

Вирусологи оценили прогноз Роспотребнадзора по росту заболеваемости COVID
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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

Ранее ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал, что шансы заразиться COVID-19 через пищу крайне малы. Он пояснил, что риск заражения в общественных местах чаще всего связан с нарушением предписанных эпидемиологических мер. Например, несоблюдением социальной дистанции, отсутствием масок и перчаток, а также плохой гигиеной.

По данным оперативного штаба, только за минувшие сутки в России зафиксировали около 21 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. За это же время в стране выздоровели 15,6 тыс. человек, 368 — умерли. Таким образом, динамика активных случаев заболевания остается положительной — более 5 тыс. случаев. Всего за время пандемии COVID-19 заболели свыше 1,8 млн россиян.

Роспотребнадзор коронавирус
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