Роспотребнадзор проверил продукты питания на наличие коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора провели исследование на наличие коронавирусной инфекции в продуктах питания и на смывах поверхностей объектов окружающей среды. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Всего было проведено более 273 тыс. исследований. «Из них выявлено 413 положительных исследований образцов смывов с поверхностей объектов окружающей среды в медицинских организациях, на торговых и транспортных объектах, что составляет 0,15% от общего числа исследованных проб», — говорится в сообщении.

При этом в продуктах питания следов вируса SARS-CoV-2 обнаружено не было. В ведомстве подчеркнули, работа в указанном направлении все еще продолжается.

Ранее ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал, что шансы заразиться COVID-19 через пищу крайне малы. Он пояснил, что риск заражения в общественных местах чаще всего связан с нарушением предписанных эпидемиологических мер. Например, несоблюдением социальной дистанции, отсутствием масок и перчаток, а также плохой гигиеной.