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Пандемия коронавируса ,  
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Вирусологи оценили прогноз Роспотребнадзора по росту заболеваемости COVID

Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Для стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России пока нет оснований, заявил РБК ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Так он прокомментировал заявление заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной о том, что рост новых случаев заражения коронавирусом продолжится еще как минимум 7–10 дней. Сроки роста в отдельных регионах могут колебаться две-три недели. Пшеничная отметила, что обычно респираторные вирусы начинают менее активно циркулировать с наступлением холодов, однако реакция на холодные температуры коронавирусной инфекции пока недостаточно изучена.

По словам Чепурнова, на данный момент нет причин, которые бы препятствовали увеличению новых заболевших. «Нам поможет либо карантин, к чему мы не готовы, либо работающая вакцина, либо эффективное лекарство, либо следующее лето», — сказал вирусолог.

Ученый напомнил, что в мае кривая заболеваемости пошла вниз. «Как давно практикующий вирусолог, я знаю, что с середины мая по середину августа никакой вирус в лаборатории не растет. Ты его культивируешь, а он не растет — хоть герпес, хоть гепатит А», — объяснил Чепурнов.

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Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

При этом вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский считает вероятным прогноз Роспотребнадзора.

«У меня нет оснований не доверять этому прогнозу. Он не противоречит теоретическим знаниям об инфекциях, эпидемиях. Хотя эта эпидемия весьма особенная. Может быть, через неделю — 10 дней действительно будет спад», — сказал вирусолог РБК.

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Он также добавил, что риск заражения увеличивается, если снижается иммунитет. «В такое темное и холодное время года люди больше находятся в помещениях, меньше гуляют — от этого падает иммунитет. Все эти факторы за вирус и против нас», — заключил ученый

Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией в России, с начала эпидемии коронавирус выявили у 1 817 109 человек. За последние сутки в стране подтвердили 20,9 тыс. новых случаев, из которых 5,9 тыс. зафиксировали в Москве.

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