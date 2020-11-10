Вирусологи оценили прогноз Роспотребнадзора по росту заболеваемости COVID

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Для стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России пока нет оснований, заявил РБК ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Так он прокомментировал заявление заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной о том, что рост новых случаев заражения коронавирусом продолжится еще как минимум 7–10 дней. Сроки роста в отдельных регионах могут колебаться две-три недели. Пшеничная отметила, что обычно респираторные вирусы начинают менее активно циркулировать с наступлением холодов, однако реакция на холодные температуры коронавирусной инфекции пока недостаточно изучена.

По словам Чепурнова, на данный момент нет причин, которые бы препятствовали увеличению новых заболевших. «Нам поможет либо карантин, к чему мы не готовы, либо работающая вакцина, либо эффективное лекарство, либо следующее лето», — сказал вирусолог.

Ученый напомнил, что в мае кривая заболеваемости пошла вниз. «Как давно практикующий вирусолог, я знаю, что с середины мая по середину августа никакой вирус в лаборатории не растет. Ты его культивируешь, а он не растет — хоть герпес, хоть гепатит А», — объяснил Чепурнов.