В Роспотребнадзоре назвали маловероятным заражение COVID через еду в кафе

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Заражение коронавирусной инфекцией в ресторане через еду маловероятно. Об этом заявил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, передает «РИА Новости».

«По результатам исследования Роспотребнадзора о наличии коронавируса на различных поверхностях в окружающей среде, заражение коронавирусом через продукты питания маловероятно», — сказал Лебедев.

По его словам, из 220 тыс. проб коронавирус был обнаружен в 321, то есть примерно в 0,15% случаев. При этом в продуктах питания его не нашли.

Эпидемиолог добавил, что риск заражения в общественных местах чаще всего связан с нарушением мер профилактики, например, несоблюдением социальной дистанции, отсутствием масок и плохой гигиеной.