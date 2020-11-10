Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 ноября
USD ЦБ: 76,95 (-0,24) Инвестиции, 09 ноя, 13:11
Курс евро на 10 ноября
EUR ЦБ: 91,5 (+0,14) Инвестиции, 09 ноя, 13:11
В Роспотребнадзоре назвали маловероятным заражение COVID через еду в кафе Общество, 08:46 Перемирие в Карабахе, оптимисты в российском бизнесе. Главные новости РБК Общество, 08:41 Как пандемия повлияла на бизнес в России. Цифры и факты РБК и SAP, 08:38 Создатель «Рецептов бабушки Агафьи» создаст в Туве облепиховую плантацию Бизнес, 08:30 Первый вице-премьер назвал ключевую проблему России на ближайшие 10 лет Общество, 08:25 Власти предупредили о превышении эпидпорогов по ОРВИ в половине регионов Общество, 08:24 Какие компании выбрать в свой инвестиционный портфель РБК и Финансовая платформа, 08:09 МИД и Счетная палата рассказали о проблемах при закупках загранучреждений Экономика, 08:01 Как победить беспокойство из-за возможной потери работы Pro, 08:00 В Польше сообщили о заявке «Газпрома» на повышение цены газа Экономика, 08:00 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 10 ноября Общество, 07:45 Клубный дом с пиететом к истории: современность в центре Москвы РБК и INSIGMA, 07:39 Первые самолеты с российскими миротворцами вылетели в Карабах Общество, 07:31 Пашинян после протестов заявил о том, что находится в Армении Политика, 07:18
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 217 Байден 273
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Роспотребнадзоре назвали маловероятным заражение COVID через еду в кафе

Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Заражение коронавирусной инфекцией в ресторане через еду маловероятно. Об этом заявил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, передает «РИА Новости».

«По результатам исследования Роспотребнадзора о наличии коронавируса на различных поверхностях в окружающей среде, заражение коронавирусом через продукты питания маловероятно», — сказал Лебедев.

По его словам, из 220 тыс. проб коронавирус был обнаружен в 321, то есть примерно в 0,15% случаев. При этом в продуктах питания его не нашли.

Власти Москвы хотят ужесточить контроль за посетителями кафе и ресторанов
Политика
Фото:Денис Гришкин / АГН «Москва»

Эпидемиолог добавил, что риск заражения в общественных местах чаще всего связан с нарушением мер профилактики, например, несоблюдением социальной дистанции, отсутствием масок и плохой гигиеной.

Весной телеведущая Елена Малышева сообщила о наблюдениях американского профессора молекулярной микробиологии и иммунологии Паулы Кэннон, которая рассказала, как не заразиться COVID-19 через еду.

По мнению ученой из США, кухни ресторанов строго придерживаются санитарных требований во время эпидемии, поэтому не стоит боятся еды на вынос. Кроме того, разогрев пищи в микроволновке убьет любой вирус.

Читайте на РБК Pro
Как правильно вести себя на допросе у следователя: семь вредных мифов Образцовая история провала: как интернет-пионер Yahoo стал аутсайдером «Огурцы или помидоры?»: как на собеседовании отвечать на странные вопросы Распад империй: как стареющая элита губит итальянский бизнес
Роспотребнадзор кафе коронавирус
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 217 Байден 273
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 10 ноября
Общество
Ученый спрогнозировал поведение коронавируса в 2021 году
Общество
В Москве за сутки умерли 68 заразившихся коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter