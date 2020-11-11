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В работе сервисов Google произошел сбой

В некоторых странах зафиксированы сбои в работе сервисов американской компании Google, следует из данных ресурса Downdetector.

По данным портала, проблемы выявлены в работе поисковой системы, почтового сервиса Gmail, сайта YouTube и хранилища Google Drive.

На работу поискового сервиса пожаловались около 45% пользователей, еще 54% заявили о проблемах с входом в учетную запись. Среди пожаловавшихся на работу YouTube, 60% не смогли воспроизвести видеоролики, еще 33% — загрузить сайт. Столкнувшиеся с проблемами пользователи Gmail не могли войти в учетную запись (44%), перейти на сайт (38%) и получить сообщения (15%).

Пользователи пожаловались на сбой в работе Twitter
Общество
Фото:Taro Karibe / Getty Images

Согласно данным сервиса, информация о сбоях в работе поступала из США, Великобритании, Мексики, Бразилии, Германии, Финляндии и Франции. В России о проблемах заявили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Липецка и Челябинска. Сейчас Google работает в штатном режиме.

Ранее сбои в работе Google были зафиксированы в июле. Тогда в течение 40 минут некоторые пользователи не могли перейти на сайт американской компании. В общей сложности о проблемах сообщили 1,6 тыс. человек.

Google технический сбой
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