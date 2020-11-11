В работе сервисов Google произошел сбой

В некоторых странах зафиксированы сбои в работе сервисов американской компании Google, следует из данных ресурса Downdetector.

По данным портала, проблемы выявлены в работе поисковой системы, почтового сервиса Gmail, сайта YouTube и хранилища Google Drive.

На работу поискового сервиса пожаловались около 45% пользователей, еще 54% заявили о проблемах с входом в учетную запись. Среди пожаловавшихся на работу YouTube, 60% не смогли воспроизвести видеоролики, еще 33% — загрузить сайт. Столкнувшиеся с проблемами пользователи Gmail не могли войти в учетную запись (44%), перейти на сайт (38%) и получить сообщения (15%).

Согласно данным сервиса, информация о сбоях в работе поступала из США, Великобритании, Мексики, Бразилии, Германии, Финляндии и Франции. В России о проблемах заявили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Липецка и Челябинска. Сейчас Google работает в штатном режиме.