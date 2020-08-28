Пользователи пожаловались на сбой в работе Twitter

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В работе социальной сети Twitter произошел сбой, следует из данных сервиса Downdetector.

Наибольшее число жалоб поступило от жителей США и Мексики. Самое большое количество сообщений о сбое было зафиксировано в 5:18 мск.

Больше половины пользователей жаловалась на проблемы с сайтом. К тому же наблюдались перебои в работе приложений для iPhone и iPad, а также для Android.

21 августа пользователи также пожаловались на сбой в работе Twitter. Тогда он затронул в основном США и Великобританию. Жители сообщили о проблемах с сайтом и приложением для iPhone и iPad.