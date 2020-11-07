СМИ сообщили об отправке Ефремова в колонию Кокорина и Мамаева

Осужденный на 7,5 года за ДТП со смертельным исходом актер Михаил Ефремов, предположительно, будет отбывать срок в колонии, в которой ранее отбывали заключение футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс».

Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников сообщил РБК, что Ефремов был этапирован в колонию в Белгородской области. До этого он находился в следственном изоляторе № 5 «Водник».

Агентства указывают, что в Белгородской области расположена только одна мужская исправительная колония, предназначенная для тех, кто осужден впервые, — ИК-4 в городе Алексеевке. В ней ранее находились Кокорин и Мамаев, приговоренные к тюремному заключению по делу о драках в Москве.

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