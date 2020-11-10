Путин почтил минутой молчания экипаж сбитого в Армении вертолета
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с министром обороны Сергеем Шойгу почтил память двух российских летчиков, погибших при крушении сбитого над Арменией вертолета. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Президент поручил министру обороны Сергею Шойгу оказать помощь их семьям», — говорится в сообщении.
Глава государства заявил, что погибли командир экипажа Юрий Ищук и лейтенант Роман Федин. Также пострадал летчик-оператор — штурман звена, которому Путин пожелал скорейшего выздоровления.
Российский вертолет Ми-24 был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса неподалеку от армянского населенного пункта Ерасх у границы с Азербайджаном. По словам представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, это произошло вне зоны боевых действий за Нагорный Карабах.