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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Путин почтил минутой молчания экипаж сбитого в Армении вертолета

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с министром обороны Сергеем Шойгу почтил память двух российских летчиков, погибших при крушении сбитого над Арменией вертолета. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Президент поручил министру обороны Сергею Шойгу оказать помощь их семьям», — говорится в сообщении.

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Глава государства заявил, что погибли командир экипажа Юрий Ищук и лейтенант Роман Федин. Также пострадал летчик-оператор — штурман звена, которому Путин пожелал скорейшего выздоровления.

Российский вертолет Ми-24 был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса неподалеку от армянского населенного пункта Ерасх у границы с Азербайджаном. По словам представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, это произошло вне зоны боевых действий за Нагорный Карабах.

МИД Азербайджана заявил, что российский вертолет был по ошибке сбит азербайджанскими военными. В Баку принесли извинения, выразили соболезнования семьям погибших и заявили о готовности выплатить компенсацию.

МИД заявил о необходимости полноформатного расследования крушения Ми-24
Политика
Фото:МЧС Армении / AP

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Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье о халатном отношении к службе, повлекшем смерть двух и более человек по неосторожности, имевшем место в военное время и в боевых условиях (ст. 342.2 УК страны).

Генпрокуратура Армении также завела уголовное производство по п. 1, 6, 13 ст. 104 ч. 2 ст. 384 УК (убийство и развязывание или ведение агрессивной войны). Пресс-секретарь Минобороны страны Шушан Степанян заявила, что Ереван готов помочь Москве в расследовании всех обстоятельств крушения.

Армения Россия Владимир Путин минута молчания вертолет
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