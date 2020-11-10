Путин почтил минутой молчания экипаж сбитого в Армении вертолета

МИД Азербайджана заявил, что российский вертолет был по ошибке сбит азербайджанскими военными. В Баку принесли извинения, выразили соболезнования семьям погибших и заявили о готовности выплатить компенсацию.

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье о халатном отношении к службе, повлекшем смерть двух и более человек по неосторожности, имевшем место в военное время и в боевых условиях (ст. 342.2 УК страны).

Генпрокуратура Армении также завела уголовное производство по п. 1, 6, 13 ст. 104 ч. 2 ст. 384 УК (убийство и развязывание или ведение агрессивной войны). Пресс-секретарь Минобороны страны Шушан Степанян заявила, что Ереван готов помочь Москве в расследовании всех обстоятельств крушения.