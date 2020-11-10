МИД заявил о необходимости полноформатного расследования крушения Ми-24

Фото: МЧС Армении / AP

Россия настаивает на проведении Азербайджаном полноформатного расследования прошествия со сбитым на территории Армении российским вертолетом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала RTVi.

По ее словам, состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовом, в ходе которого в Баку еще раз принесли извинения.

«Москва вновь подчеркнула необходимость скорейшего полноформатного расследования, которое должно привести к соответствующим итогам», — заявила Захарова.

Вечером 9 ноября российский вертолет Ми-24 был сбит на территории Армении. В Минобороны сообщили, что его сбили ракетой из ПЗРК, два члена экипажа погибли, один был ранен. В этот же день в Баку признали, что вертолет сбили азербайджанские военные. В Азербайджане объяснили, что ракетная атака произошла по ошибке, а также добавили что Ми-24 летел в непосредственной близости от армяно-азербайджанской границы, где раньше российские военные воздушные суда не наблюдались.