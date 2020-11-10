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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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МИД заявил о необходимости полноформатного расследования крушения Ми-24

Фото:МЧС Армении / AP
Фото: МЧС Армении / AP

Россия настаивает на проведении Азербайджаном полноформатного расследования прошествия со сбитым на территории Армении российским вертолетом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала RTVi.

По ее словам, состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовом, в ходе которого в Баку еще раз принесли извинения.

«Москва вновь подчеркнула необходимость скорейшего полноформатного расследования, которое должно привести к соответствующим итогам», — заявила Захарова.

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Вечером 9 ноября российский вертолет Ми-24 был сбит на территории Армении. В Минобороны сообщили, что его сбили ракетой из ПЗРК, два члена экипажа погибли, один был ранен. В этот же день в Баку признали, что вертолет сбили азербайджанские военные. В Азербайджане объяснили, что ракетная атака произошла по ошибке, а также добавили что Ми-24 летел в непосредственной близости от армяно-азербайджанской границы, где раньше российские военные воздушные суда не наблюдались.

Позднее глава Азербайджана Ильхам Алиев в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным извинился за сбитый российский вертолет. Глава государства заявил, что азербайджанская сторона готова выплатить компенсации семьям погибших и раненых пилотов. Он также отметил, что Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело. Его завели по статье о халатном отношении к службе, повлекшем смерть двух и более человек по неосторожности, имевшем место в военное время и в боевых условиях (ст. 342.2 УК).

Генпрокуратура Армении также открыла уголовное производство по п. 1, 6, 13 ст. 104 ч. 2 ст. 384 УК (убийство и развязывание или ведение агрессивной войны).

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