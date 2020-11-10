Суд обязал связанное с Пригожиным издание выплатить Яшину 100 тыс. руб.
Приморский суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации главы московского муниципального округа Красносельский Ильи Яшина к Федеральному агентству новостей (РИА ФАН).Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Автор иска попросил признать не соответствующей действительности информацию в статье под заголовком «Народный депутат» Яшин наварился на «празднике» для москвичей», опубликованной 18 октября прошлого года, и обязать агентство удалить статью и разместить опровержение. Также он потребовал компенсацию за моральный вред.
Суд постановил взыскать в пользу политика 100 тыс. руб.
«Я выиграл суд у [бизнесмена Евгения] Пригожина в Петербурге <...> Год назад в одном из его СМИ меня назвали коррумпированным чиновником. Речь шла про районный праздник, организованный нашим муниципалитетом. Пригожинцы рассказали, что я организовал махинацию и украл бюджетные деньги», — рассказал Яшин в Facebook.