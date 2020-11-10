Суд обязал связанное с Пригожиным издание выплатить Яшину 100 тыс. руб.

Он добавил, что предоставил в суд документы, которые подтверждали, что праздник был организован по закону.

В РИА ФАН на момент публикации не ответили на запрос РБК.

Бизнесмен Евгений Пригожин возглавляет попечительский совет медиагруппы «Патриот», в которую входят четыре издания: «Федеральное информационное агентство» (ФАН), «Экономика сегодня», «Политика сегодня» и Nation News («Народные новости»).