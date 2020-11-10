Суд обязал связанное с Пригожиным издание выплатить Яшину 100 тыс. руб.

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 76,4 (-0,55) Инвестиции, 12:59
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 90,36 (-1,14) Инвестиции, 12:59
Как data science предсказывает проблемы на производстве РБК и Mail.ru Cloud Solutions, 19:30 Эрдоган поздравил Байдена с победой на выборах Политика, 19:25 Какие карантинные меры вернули в российские регионы. Главное Общество, 19:24 Goal назвал лучшим футболистом 2020 года игрока «Баварии» Спорт, 19:24 Новые ограничения в Москве, условия мира в Карабахе. Главные новости РБК Общество, 19:22 Путин почтил минутой молчания экипаж сбитого в Армении вертолета Политика, 19:13 В КХЛ отреагировали на новые ограничения для зрителей в Москве Спорт, 19:06 Полезная автокосметика для зимы. Что купить и как пользоваться РБК и Авито Авто, 19:01 Суд обязал связанное с Пригожиным издание выплатить Яшину 100 тыс. руб. Общество, 18:48 Сооснователя «Чистой линии» арестовали за незаконную охоту на оленей Общество, 18:42 Новые ограничения вызовут ажиотаж на подмосковные коттеджи на Новый год Недвижимость, 18:39 Путин назвал имена погибших членов экипажа сбитого в Армении вертолета Политика, 18:37 Траньков раскрыл суммы заработков фигуристов в ледовых шоу Спорт, 18:27 НКР присвоило «РКС Девелопмент» рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом Кредитные рейтинги, 18:24
Курс валют на сегодня
USD/RUB ₽76,46 +0,23% EUR/RUB ₽90,33 +0,14% EUR/USD $1,18 -0,05%
Общество ,  
0 

Суд обязал связанное с Пригожиным издание выплатить Яшину 100 тыс. руб.

Илья Яшин
Илья Яшин (Фото: Павел Головкин / AP)

Приморский суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации главы московского муниципального округа Красносельский Ильи Яшина к Федеральному агентству новостей (РИА ФАН).Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Автор иска попросил признать не соответствующей действительности информацию в статье под заголовком «Народный депутат» Яшин наварился на «празднике» для москвичей», опубликованной 18 октября прошлого года, и обязать агентство удалить статью и разместить опровержение. Также он потребовал компенсацию за моральный вред.

Суд постановил взыскать в пользу политика 100 тыс. руб.

Яшин вышел на свободу после 10 суток ареста
Политика

«Я выиграл суд у [бизнесмена Евгения] Пригожина в Петербурге <...> Год назад в одном из его СМИ меня назвали коррумпированным чиновником. Речь шла про районный праздник, организованный нашим муниципалитетом. Пригожинцы рассказали, что я организовал махинацию и украл бюджетные деньги», — рассказал Яшин в Facebook.

Он добавил, что предоставил в суд документы, которые подтверждали, что праздник был организован по закону.

В РИА ФАН на момент публикации не ответили на запрос РБК.

Читайте на РБК Pro
Как правильно вести себя на допросе у следователя: семь вредных мифов Образцовая история провала: как интернет-пионер Yahoo стал аутсайдером «Огурцы или помидоры?»: как на собеседовании отвечать на странные вопросы Распад империй: как стареющая элита губит итальянский бизнес

Бизнесмен Евгений Пригожин возглавляет попечительский совет медиагруппы «Патриот», в которую входят четыре издания: «Федеральное информационное агентство» (ФАН), «Экономика сегодня», «Политика сегодня» и Nation News («Народные новости»).

суд Илья Яшин РИА ФАН
Курс валют на сегодня
USD/RUB ₽76,46 +0,23% EUR/RUB ₽90,35 +0,17% EUR/USD $1,18 -0,05%
Материалы по теме
Яшин вышел на свободу после 10 суток ареста
Политика
Яшина после освобождения задержали пятый раз подряд
Политика
Илья Яшин получил пятый десятидневный арест подряд
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter