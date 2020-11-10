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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Кремль заявил о работе по миру в Карабахе «задолго до» сбитого вертолета

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил связь между подписанным соглашением о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе и сбитым российским вертолетом, сообщает ТАСС.

«Работа над договоренностью началась задолго до инцидента», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, повлиял ли инцидент с российским вертолетом на достижение соглашения по Нагорному Карабаху.

Полный текст заявления Путина о Нагорном Карабахе
Политика

9 ноября на границе Армении и Азербайджана был сбит российский вертолет Ми-24. Погибли двое летчиков, еще один пострадал. В российском Минобороны заявили, что инцидент произошел вне зоны конфликта. Азербайджан признал, что вертолет поразили военные страны и извинился за инцидент. Армянская Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в связи с крушением Ми-24. В Минобороны Азербайджана сообщили, что воздушное судно совершало полет близ армяно-азербайджанской границы, где «вертолеты ВВС Российской Федерации прежде не были замечены», оно перемещалось «в темное время суток, на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения ПВО».

Позднее стало известно о подписании соглашения между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и российским лидером Владимиром Путиным. Согласно документу, огонь должен быть прекращен с полуночи 10 ноября. Армения должна вернуть Азербайджану часть территорий. Кроме того, Россия отправила миротворцев в Нагорный Карабах. В Кремле рассчитывают, что соглашение создаст условия «для долгосрочного и полноформатного урегулирования» конфликта в Нагорном Карабахе «на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов».

Дмитрий Песков Нагорный Карабах вертолет
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