Пандемия коронавируса , 10 ноя, 14:37
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В Москве рекомендовали QR-коды всем обслуживающим граждан организациям
Организациям с очным присутствием сотрудников и посетителей рекомендуется использовать систему QR-кодов. Об этом говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина.
«Организациям, осуществляющим деятельность, связанную с обслуживанием граждан, рекомендуется использовать систему регистрации номеров телефонов (чек-ин)», — говорится в документе.
Согласно заявлению главы города, система распространяется как на посетителей организации, так и на ее работников.
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