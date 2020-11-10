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В Москве рекомендовали QR-коды всем обслуживающим граждан организациям

Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Организациям с очным присутствием сотрудников и посетителей рекомендуется использовать систему QR-кодов. Об этом говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина.

«Организациям, осуществляющим деятельность, связанную с обслуживанием граждан, рекомендуется использовать систему регистрации номеров телефонов (чек-ин)», — говорится в документе.

Согласно заявлению главы города, система распространяется как на посетителей организации, так и на ее работников.

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Фото:пресс-служба мэра Москвы / ТАСС

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