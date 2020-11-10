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На Северном Кавказе предотвратили 15 террористических преступлений

Александр Бортников
Александр Бортников (Фото: kremlin.ru)

В 2020 году на Северном Кавказе предотвратили 15 террористических преступлений. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников, его слова РБК передала пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК).

«С начала года на Северном Кавказе не допущено совершения терактов, на стадии приготовления предотвращено 15 преступлений террористической направленности», — заявил Бортников.

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По его словам, сотрудниками ФСБ были ликвидированы 35 бандитов, еще 53 задержаны. Бортников добавил, что с начала года были уничтожены 23 ячейки международных террористических организаций.

В конце октября в ФСБ сообщали о пресечении деятельности двух ячеек экстремистской организации «Ат-Такфир валь-Хиджра» (запрещена на территории России). По данным спецслужб, ячейки состояли из 20 человек. Они вели деятельность в Карачаево-Черкесии и Дагестане. Силовики утверждают, что задержанные вели пропаганду радикализма, «призывали верующих отвергать светские законы и институты гражданского общества», а также планировали создать на Северном Кавказе халифат.

Теракт Северный Кавказ
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