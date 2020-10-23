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ФСБ выявила призывавших строить халифат на Кавказе экстремистов

Фото:Следственный комитет РФ / ТАСС
Фото: Следственный комитет РФ / ТАСС

Федеральная служба безопасности пресекла деятельность двух ячеек экстремистской организации «Ат-Такфир валь-Хиджра» (запрещена в России), сообщил ТАСС. Эти ячейки общей численностью более 20 человек вели деятельность в Карачаево-Черкесии и в Дагестане, заявили в ФСБ.

Члены ячеек вели пропаганду радикализма, занимались вербовкой, а также «призывали верующих отвергать светские законы и институты гражданского общества» и стремились создать на Северном Кавказе халифат.

Материал дополняется.

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