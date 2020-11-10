СМИ узнали о предложении по условиям увольнения сотрудников на удаленке

Фото: Joe Giddens / PA Wire / ТАСС

Отсутствие взаимодействия между работником на удаленке и работодателем в течении двух суток без уважительной причины предложили сделать основанием для увольнения сотрудника. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на поправку к законопроекту об особенностях дистанционной занятости, который готовят ко второму чтению в Госдуме.

«Трудовой договор с дистанционным работником может быть расторгнут по инициативе работодателя в случае, если в период выполнения трудовой функции дистанционно работник без уважительной причины не взаимодействует с работодателем по вопросам, связанным с выполнением трудовой функции, более двух рабочих дней подряд», — говорится в тексте.

В поправке также отмечается, что более длительный срок для взаимодействия с работодателем может быть предусмотрен порядком взаимодействия с сотрудником.

ТАСС также пишет, что в законопроект внесут поправку, согласно которой органы власти и местного самоуправления могут обязать переводить сотрудников на удаленку. В случае принятия поправки такое решение можно будет принять в случае природных или техногенных катастроф, пожаров, вспышек опасных заболеваний.