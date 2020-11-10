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ФСБ рассекретила документы о помогавших гитлеровцам на юго-западе СССР

Фото:Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

Управление ФСБ по Ростовской области рассекретило документы об участии уроженцев Украины в истязаниях и убийствах на оккупированных территориях юго-западной части СССР в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает «РИА Новости».

Согласно материалам, советские граждане, входившие в состав гитлеровской карательной группы ГФП-721, замучили несколько сотен своих соотечественников.

Из рассекреченных документов следует, что массовые убийства мирных жителей в Миллерово (Ростовская область) совершали военнослужащие 6-й армии вермахта фельдмаршала Фридриха Паулюса, которые служили в тайной полевой полиции ГФП-721. Ее члены убивали жителей Донбасса, Ростовской, Харьковской и Черниговской областях, также их преступления были зафиксированы в Молдавии.

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Документы были составлены на основе сообщений агента Управления Комитета государственной безопасности СССР по Ростовской области, которого внедрили в ГФП-721. По его информации, самыми активными в карательной группе были Леонид Лурга и Аркадий Сидоренко, они убили более 450 человек. Он также сообщал, что Сидоренко, Лурга, а также другие сотрудники ГФП-721, некие Шестопалов и Феоктистов, рассказывали, что они в городах Каменске, Новошахтинске и других городах сбрасывали живыми в ствол шахты арестованных советских граждан.

Накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту геноцида в Миллеровском районе Ростовской области во времена немецко-фашистской оккупации (ст. 357 УК России). Максимальное наказание предусматривает пожизненное лишение свободы.

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Ранее в Ростовской области были найдены останки мирных жителей, погибших в 1941–1943 годах. В ходе осмотра следователи и криминалисты обнаружили костные останки не менее 266 человек, среди них женщины и дети. Также в ведомстве сообщали, что на останках эксперты нашли следы от выстрелов.

ФСБ СССР Великая Отечественная война документы
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