В Псковской области обнаружили останки 188 узников концлагеря

Видео: СК РФ

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В Псковской области завершились раскопки захоронения узников концлагеря в деревне Моглино. Об этом сообщили в пресс-службе СК, который расследует уголовное дело о геноциде (ст. 357 УК).

По данным СК, в концлагере были убиты более 3 тыс. советских граждан, при этом массовые расстрелы проводились также около поселка Глоты и деревни Андрохово.

Было проведено 10 раскопок, в результате которых извлекли останки 188 человек, в ходе последнего раскопа в поселке Глоты обнаружили 73 останков, почти половина из них — детей.