Еще 3663 человека вылечились от COVID-19 в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За последние сутки в Москве от коронавирусной инфекции выздоровели 3663 человека. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает столичный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Таким образом, число людей, вылечившихся от инфекции в Москве, увеличилось до 346 889 человек.

По данным оперативного штаба, в Москве с начала эпидемии выявили 475 166 случаев заражения COVID-19. Скончался 7 361 заболевший. Накануне в столице зафиксировали рекорд суточному приросту заболевших с начала эпидемии — в городе коронавирус диагностировали у 6897 человек.

В России COVID-19 с начала пандемии выявили у 1 796 132 человек. Из них выздоровел 1 335 141 человек, скончались 30 793.