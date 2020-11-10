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Пандемия коронавируса ,  
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Еще 3663 человека вылечились от COVID-19 в Москве

Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За последние сутки в Москве от коронавирусной инфекции выздоровели 3663 человека. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает столичный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Таким образом, число людей, вылечившихся от инфекции в Москве, увеличилось до 346 889 человек.

По данным оперативного штаба, в Москве с начала эпидемии выявили 475 166 случаев заражения COVID-19. Скончался 7 361 заболевший. Накануне в столице зафиксировали рекорд суточному приросту заболевших с начала эпидемии — в городе коронавирус диагностировали у 6897 человек.

В Москве за сутки умерли 68 заразившихся коронавирусом
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В России COVID-19 с начала пандемии выявили у 1 796 132 человек. Из них выздоровел 1 335 141 человек, скончались 30 793.

При этом, по данным Росстата общее число умерших с COVID-19 за апрель—сентябрь превысило 55 тыс. Разница в данных штаба и ведомства объясняется тем, что в подсчеты Росстата входят те, у кого коронавирус диагностировали уже после смерти, а также скончавшиеся от других патологий, обострившихся на фоне COVID-19.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России занятость коек для больных COVID-19 составляет 82%, а 75% пациентов находятся на амбулаторном лечении. При этом, по словам Мурашко, в 53 субъектах занятость коек превышает 80%, а в некоторых регионах наблюдается дефицит коечного фонда.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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