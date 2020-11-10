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Глава Минобороны Азербайджана направил Шойгу письмо после атаки на Ми-24

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов направил своему российскому коллеге Сергею Шойгу письмо, в котором выразил соболезнования в связи с крушением вертолета Вооруженных сил России на границе с Арменией и принес свои извинения за инцидент. Об этом говорится в сообщении посольства республики в Москве, поступившем в РБК.

«Приносим извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны», — говорится в письме.

Место крушения российского вертолета в Армении. Фото
Общество

По словам главы Минобороны, российский вертолет совершал полет близ армяно-азербайджанской границы, где «вертолеты ВВС Российской Федерации прежде не были замечены». Кроме того, воздушное судно перемещалось «в темное время суток, на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения ПВО», в то время как в Нагорном Карабахе идут боевые действия.

Российский вертолет Ми-24 упал на армянской территории на границе с Азербайджаном 9 ноября. Погибли двое летчиков, еще один пострадал. В российском Минобороны заявили, что воздушное судно было сбито, это произошло вне зоны конфликта. В МИД Азербайджана заявили, что вертолет поразили военные страны и извинились за инцидент. В Минобороны Армении предложили помощь России и сообщили, что погибшие летчики будут награждены посмертно. Армянская Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в связи с крушением российского вертолета.

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