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Путин потребовал избавляться от допускающих произвол полицейских

Владимир Путин в ходе выступления на коллегии МВД, в присутствии министра Владимира Колокольцева, потребовал избавиться от произвола в силовом ведомстве
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Президент Владимир Путин на коллегии МВД потребовал от ведомства реагировать на все случаи произвола и фальсификации со стороны сотрудников. От таких полицейских правоохранительные органы должны избавляться, заявил он, трансляцию его выступления ведет телеканал «Россия 24».

«Прошу принять дополнительные меры по организации работы на досудебной стадии уголовного производства. Особое внимание уделить вопросам обеспечения законности органами дознания и предварительного следствия. На все факты произвола, фальсификации прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников, преступающих закон», — сказал глава государства.

Путин исключил суету и спешку в расследовании дела Голунова
Общество

Ранее 26 февраля вышла новая серия интервью ТАСС с Владимиром Путиным, в котором была затронута тема резонансных дел, связанных с силовыми ведомствами, в частности — дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, задержанного по обвинению в сбыте и хранении наркотиков. Через несколько дней после задержания дело в отношении Голунова закрыли. Сейчас по подозрению в фальсификации доказательств по делу и подлоге под следствием находятся двое бывших полицейских, причастных к задержанию журналиста.

В ходе интервью Путин заявил, что важную роль в деле Голунова сыграла активная позиция общественности. Вместе с тем он отметил, что спешка в расследовании предполагаемого подлога не нужна. «Вы хотите, чтобы выбивали какие-либо признания или чтобы получали естественным путем в рамках действующего закона? Наверное, второе предпочтительнее. Это требует времени», — сказал он.

Материал дополняется.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Владимир Путин, полиция, подлог, фальсификация
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