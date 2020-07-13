Путин сократил центральный аппарат МВД

Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

В центральном аппарате МВД России сократят численность сотрудников, следует из указа президента Владимира Путина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе говорится, что предельная штатная численность центрального аппарата ведомства (без персонала по охране и обслуживанию зданий) составляет 6580 человек.

Согласно предыдущему указу президента, подписанному в 2011 году, в центральном аппарате МВД могли работать до 6712 человек. Таким образом, число сотрудников центрального аппарата ведомства сократилось на 132 человека.

Количество гражданских служащих и работников в новом указе не изменилось: 661 и 85 человек соответственно.