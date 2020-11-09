Армения наградит погибших со сбитого Азербайджаном российского Ми-24

Армянские и российские солдаты обыскивают место падения вертолета (Фото: AP)

Министерство обороны Армении выразило соболезнования в связи с гибелью российских пилотов при крушении сбитого вертолета на территории республики. Об этом в Facebook написала пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян.

«Российские пилоты трагически погибли при выполнении союзнических обязательств обеспечения безопасности Республики Армения. С согласия министерства обороны России они посмертно будут представлены к государственным наградам Армении», — заявила она.

Российский вертолет был сбит близ армянского населенного пункта Ерасх на границе с Азербайджаном. В результате крушения погибли двое летчиков, еще один пострадал. По данным российского Минобороны, по воздушному судну был нанесен удар из переносного зенитно-ракетного комплекса. В военном ведомстве уточнили, что это произошло вне зоны боевых действий. Вертолет сопровождал колонну из российской базы в Гюмри.

Азербайджан признал, что сбил российский вертолет, и принес извинения. В Баку объяснили инцидент с воздушным судном тем, что военные находятся в режиме «повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны».