Армения заявила о готовности помочь России из-за падения вертолета Ми-24
Армянская сторона готова оказать России помощь в выяснении обстоятельств крушения российского вертолета Ми-24. Об этом ТАСС заявила пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.
«Мы готовы оказать любое содействие для выяснения всех обстоятельств произошедшего с упавшим Ми-24», — сказала она.
Вертолет Вооруженных сил России был сбит вблизи границы с Азербайджаном рядом с армянским населенным пунктом Ерасх. Как рассказали в Минобороны России, по вертолету нанесли удар из переносного зенитно-ракетного комплекса. В результате падения погибли два члена экипажа, еще один получил ранение. В Минобороны подчеркнули, что вертолет был сбит вне зоны боевых действий.
Азербайджанская сторона признала, что случайно сбила вертолет, принесла российской стороне извинения и заявила о готовности выплатить компенсацию. В Баку пояснили, что вертолет летел вблизи армяно-азербайджанской границы, военные Азербайджана нанесли удар, находясь в режиме «повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны».