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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Армения заявила о готовности помочь России из-за падения вертолета Ми-24

Обломки вертолета Ми-24
Обломки вертолета Ми-24 (Фото: mes.am)

Армянская сторона готова оказать России помощь в выяснении обстоятельств крушения российского вертолета Ми-24. Об этом ТАСС заявила пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.

«Мы готовы оказать любое содействие для выяснения всех обстоятельств произошедшего с упавшим Ми-24», — сказала она.

Место крушения российского вертолета в Армении. Фото
Общество

Вертолет Вооруженных сил России был сбит вблизи границы с Азербайджаном рядом с армянским населенным пунктом Ерасх. Как рассказали в Минобороны России, по вертолету нанесли удар из переносного зенитно-ракетного комплекса. В результате падения погибли два члена экипажа, еще один получил ранение. В Минобороны подчеркнули, что вертолет был сбит вне зоны боевых действий.

Азербайджанская сторона признала, что случайно сбила вертолет, принесла российской стороне извинения и заявила о готовности выплатить компенсацию. В Баку пояснили, что вертолет летел вблизи армяно-азербайджанской границы, военные Азербайджана нанесли удар, находясь в режиме «повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны».

Боевые действия между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе беспрерывно продолжаются с 27 сентября, несмотря на попытки России и других стран-членов Минской группы ОБСЕ посадить стороны за стол переговоров. Накануне в Баку заявили о взятии Шуши, второго по величине города в Нагорном Карабахе. Сегодня эту информацию подтвердили власти непризнанной НКР.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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