В Канске проведут проверку из-за данных о нехватке кислорода для больных

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Минздрав Красноярского края проведет проверку в Канской межрайонной больнице из-за сообщений в СМИ о том, что один из умерших там пациентов с COVID-19 жаловался на нехватку кислорода для ИВЛ. Об этом сообщает ТАСС.

«По факту качества оказания медицинской помощи погибшему пациенту с тяжелым течением коронавирусной инфекции, о котором идет речь в распространяемом обращении, министерством здравоохранения будет проведена служебная проверка в КГБУЗ «Канская межрайонная больница», — говорится в сообщении регионального минздрава.

31 октября в больнице, в реанимации, умер супруг бывшего мэра города Канска Надежды Качан, Геннадий. По словам его дочери Татьяны, перед смертью мужчина написал своему лечащему врачу СМС-сообщение, в котором попросил о помощи и рассказал, что у него заканчивается кислород. Об этом Татьяна Качан заявила в интервью красноярскому изданию NGS24.

Девушка рассказала, что Геннадия Качана положили в больницу с коронавирусом 25 октября. В день смерти, 31 октября, Качан был подключен к кислородному аппарату. По словам его дочери, на тот момент сатурация (уровень кислорода в крови) составляла 90%.

«Заканчивается кислород в реанимации муромской (Муромская — улица, на которой находится госпиталь в Канске. — РБК). Помоги», — написал пациент своему лечащему врачу незадолго до смерти. Дочь покойного пояснила, что СМС-сообщение было отправлено врачу по фамилии Соснин (предположительно — анестезиологу-реаниматологу, участвовавшему в лечении). В подтверждение она показала журналистам NGS24 это СМС-сообщение на телефоне покойного, издание опубликовало фотографии с экрана телефона.