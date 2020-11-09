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В Канске проведут проверку из-за данных о нехватке кислорода для больных

Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Минздрав Красноярского края проведет проверку в Канской межрайонной больнице из-за сообщений в СМИ о том, что один из умерших там пациентов с COVID-19 жаловался на нехватку кислорода для ИВЛ. Об этом сообщает ТАСС.

«По факту качества оказания медицинской помощи погибшему пациенту с тяжелым течением коронавирусной инфекции, о котором идет речь в распространяемом обращении, министерством здравоохранения будет проведена служебная проверка в КГБУЗ «Канская межрайонная больница», — говорится в сообщении регионального минздрава.

31 октября в больнице, в реанимации, умер супруг бывшего мэра города Канска Надежды Качан, Геннадий. По словам его дочери Татьяны, перед смертью мужчина написал своему лечащему врачу СМС-сообщение, в котором попросил о помощи и рассказал, что у него заканчивается кислород. Об этом Татьяна Качан заявила в интервью красноярскому изданию NGS24.

Девушка рассказала, что Геннадия Качана положили в больницу с коронавирусом 25 октября. В день смерти, 31 октября, Качан был подключен к кислородному аппарату. По словам его дочери, на тот момент сатурация (уровень кислорода в крови) составляла 90%.

«Заканчивается кислород в реанимации муромской (Муромская — улица, на которой находится госпиталь в Канске. — РБК). Помоги», — написал пациент своему лечащему врачу незадолго до смерти. Дочь покойного пояснила, что СМС-сообщение было отправлено врачу по фамилии Соснин (предположительно — анестезиологу-реаниматологу, участвовавшему в лечении). В подтверждение она показала журналистам NGS24 это СМС-сообщение на телефоне покойного, издание опубликовало фотографии с экрана телефона.

Татьяна предположила, что в тот день в больнице произошел сбой работы электросети, из-за чего вышла из строя система подачи кислорода.

Главный врач клиники, в которой лежал Геннадий Качан, Алексей Кудрявцев рассказал изданию, что в тот день в больнице не было зарегистрировано никаких внештатных ситуаций. Он также подчеркнул, что в это время в больнице были пациенты, подключенные к аппаратам ИВЛ, которые также не регистрировали нехватку кислорода.

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В региональном минздраве, как предает ТАСС, данные о перебоях с подачей электричества в больницу, из-за которых могли произойти проблемы с работой ИВЛ, опровергли.

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Фото:Максим Мишин / АГН «Москва»

РБК направил запросы в минздрав Красноярского края и Канскую межрайонную больницу.

Ранее ростовские СМИ сообщили о гибели 13 пациентов с COVID-19, подключенных к аппаратам ИВЛ, из-за нехватки кислорода. Тогда один из работавших в ту смену медиков рассказал, что врачи пытались спасти пациентов, однако из-за проблем с подачей кислорода наиболее тяжелые больные умерли. После этого Минпромторг после проверок сообщил о том, что обнаружил сложности с обеспечением больниц медицинским кислородом более чем в 20 регионах страны.

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