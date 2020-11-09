Центр Гамалеи отреагировал на данные об эффективности вакцины США и ФРГ

Александр Гинцбург (Фото: Татьяна Макеева / Reuters)

Большее количество доступных вакцин от коронавируса смогут лучше защитить людей. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, комментируя заявление об эффективности вакцины Pfizer и BioNTech по результатам третьей фазы исследований вакцины от COVID-19. Его слова РБК передала пресс-служба Минздрава.

«Мы приветствуем прогресс, который показывают наши иностранные коллеги в деле разработки вакцин от новой коронавирусной инфекции. Чем больше вакцин будет доступно в мире, тем лучше будут защищены люди», заявил Гинцбург.

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