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Поправки в Конституцию ,  
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Совфед одобрил закон о запрете судьям КС публиковать особое мнение

Фото:Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Совет Федерации на заседании 3 ноября одобрил закон о Конституционном суде России в развитие поправок в Основной закон. Об этом сообщается на сайте Совфеда.

«Изменения затрагивают в том числе вопросы состава, формирования, компетенции и организации деятельности Конституционного суда РФ», — говорится в сообщении.

Госдума запретила судьям Конституционного суда публиковать особое мнение
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Фото:Семен Лиходеев / ТАСС

Согласно документу, КС состоит из 11 судей. Осуществлять свою деятельность инстанция сможет в присутствии не менее восьми судей, а принимать решение при участии как минимум шести. В случае совершения проступка Совет Федерации может прекратить работу судьи.

Кроме того, законом запрещается публиковать особое мнение судей. Если судья не согласен с решением КС, он может письменно изложить свое мнение, которое будет приобщено к протоколу, однако публично ссылаться и обнародовать его нельзя.

Кроме того, про запросу главы государства суд будет проверять конституционность законопроектов. Если документ не пройдет проверку КС, он не подлежит рассмотрению, пока все нарушения не будут устранены.

Также суд может оценивать возможность исполнения решений межгосударственных органов, принятых на основании международных договоров России, и проверять, не противоречит ли их истолкование Конституции России.

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Поправки в Конституцию были приняты по результатам общероссийского голосования в июле 2020 года. В сентябре президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы поправки в законодательство для приведения его в соответствие с Основным законом страны.

27 октября Госдума одобрила законопроект о Конституционном суде в третьем, окончательном чтении.

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