Совфед одобрил закон о запрете судьям КС публиковать особое мнение

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Совет Федерации на заседании 3 ноября одобрил закон о Конституционном суде России в развитие поправок в Основной закон. Об этом сообщается на сайте Совфеда.

«Изменения затрагивают в том числе вопросы состава, формирования, компетенции и организации деятельности Конституционного суда РФ», — говорится в сообщении.

Согласно документу, КС состоит из 11 судей. Осуществлять свою деятельность инстанция сможет в присутствии не менее восьми судей, а принимать решение при участии как минимум шести. В случае совершения проступка Совет Федерации может прекратить работу судьи.

Кроме того, законом запрещается публиковать особое мнение судей. Если судья не согласен с решением КС, он может письменно изложить свое мнение, которое будет приобщено к протоколу, однако публично ссылаться и обнародовать его нельзя.