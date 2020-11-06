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Мурашко назвал число находящихся на лечении больных COVID по всей стране

Михаил Мурашко
Михаил Мурашко (Фото: Global Look Press)

В России находятся на лечении около 900 тыс. пациентов с коронавирусом, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире «Первого канала».

Из них порядка 250 тыс. человек проходят стационарное лечение, уточнил министр.

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Фото:sputnikvaccine.com

«Сегодня порядка 650 тыс. человек находятся на амбулаторном лечении. Эта практика — общемировая. И порядка 250 тыс. человек — это те, которые сегодня находятся на стационарном лечении», — рассказал Мурашко.

Глава Минздрава добавил, что правительство направило регионам дополнительные средства для приобретения лекарств для амбулаторного лечения больных с COVID-19.

В России установлен новый суточный рекорд по числу случаев COVID-19: впервые с начала пандемии за сутки выявили более 20 тыс. заболевших. Общее число зараженных коронавирусом достигло 1 млн 733 тыс. 440 человек. За сутки умерли 378 человека, выздоровели 16 955. Всего за время эпидемии вылечились 1 млн 296 тыс. 124 человека, умерли 29 887.

По числу случаев лидирует Москва, где за последние 24 часа в столице зарегистрировали 6253 зараженных. Впервые с мая их число превысило 6 тыс.

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Количество подтвержденных случаев заражения
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от 15 000
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ранее 6 ноября заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что пик заболеваемости COVID-19 пока не достигнут, число заболевших будет расти «еще как минимум неделю».

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