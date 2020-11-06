Мурашко назвал число находящихся на лечении больных COVID по всей стране

Михаил Мурашко (Фото: Global Look Press)

В России находятся на лечении около 900 тыс. пациентов с коронавирусом, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире «Первого канала».

Из них порядка 250 тыс. человек проходят стационарное лечение, уточнил министр.

«Сегодня порядка 650 тыс. человек находятся на амбулаторном лечении. Эта практика — общемировая. И порядка 250 тыс. человек — это те, которые сегодня находятся на стационарном лечении», — рассказал Мурашко.

Глава Минздрава добавил, что правительство направило регионам дополнительные средства для приобретения лекарств для амбулаторного лечения больных с COVID-19.