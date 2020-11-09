Медведев заявил о необходимости профилактики преступности в армии

Дмитрий Медведев (Фото: government.ru)

Российские вооруженные силы нуждаются в профилактике преступности. Об этом заявил замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Нуждается также в профилактике и преступность в Вооруженных силах, в иных военизированных формированиях», — сказал Медведев.

По его словам, это доказывают криминальные действия, подобные убийству трех военнослужащих в Воронежской области.

Утром 9 ноября на аэродроме Балтимор под Воронежем солдат-срочник убил топором офицера, после чего расстрелял сослуживцев и скрылся, сообщали в СК. В результате погибли офицер и двое военнослужащих, еще один ранен. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 и ч. 4 ст. 226 УК России (убийство двух или более лиц; хищение оружия). Спустя несколько часов сотрудники правоохранительных органов задержали 20-летнего Антона Макарова.