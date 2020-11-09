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Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 217 Байден 273
Выборы президента США ,  
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Глава МВД Эстонии подал в отставку из-за критики выборов в США

Март Хельме
Март Хельме (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме подал в отставку из-за обрушившейся на него критики в связи с его высказываниями о прошедших в США президентских выборах. Об этом сообщает эстонское издание Delfi.

«Я не сделал ничего такого, что подорвало бы обороноспособность Эстонии. Я не говорил ничего такого, о чем не говорят американские СМИ. Свободные американские СМИ», — сказал Хельме. Он добавил, что Джо Байден, который обеспечил себе необходимые для победы голоса, пока не является президентом США, а его полномочия будут подтверждены только после окончания всех судебных разбирательств.

Ранее в интервью радиостанции TRE Март Хельме и министр финансов Мартин Хельме заявили, что сомневаются в честности американских выборов. «По-моему, вообще нет даже вопроса, что эти выборы сфальсифицированы», — сказал Мартин Хельме. Март Хельме, в свою очередь, добавил, что за победой Байдена стоит «глубинное государство». Эстонский премьер Юри Ратас раскритиковал их слова, отметив, что критика процесса выборов в США, основанная на «фейковых новостях», неуместна для министров.

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О том, что Байден набрал более 270 голосов выборщиков, стало известно 7 ноября. Об этом сообщили ведущие американские СМИ, в том числе CNN, The New York Times и Associated Press. Однако действующий президент США Дональд Трамп заявил, что выборы «далеки от завершения». По его словам, на прошедших выборах произошли многочисленные нарушения, связанные с голосованием по почте. С понедельника Трамп пообещал начать судебную тяжбу по этому поводу.

Судебные тяжбы и пересчет голосов в отдельных штатах могут отложить объявление официальных результатов выборов на долгий срок, указывали опрошенные РБК эксперты. Однако, если до 20 января избирательная комиссия не огласит итоги голосования, Трамп должен будет передать свои полномочия исполняющему обязанности президента: вице-президенту или спикеру палаты представителей США.

Эстония Джо Байден министр отставка
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 217 Байден 273
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