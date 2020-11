Глава МВД Эстонии подал в отставку из-за критики выборов в США

Март Хельме (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме подал в отставку из-за обрушившейся на него критики в связи с его высказываниями о прошедших в США президентских выборах. Об этом сообщает эстонское издание Delfi.

«Я не сделал ничего такого, что подорвало бы обороноспособность Эстонии. Я не говорил ничего такого, о чем не говорят американские СМИ. Свободные американские СМИ», — сказал Хельме. Он добавил, что Джо Байден, который обеспечил себе необходимые для победы голоса, пока не является президентом США, а его полномочия будут подтверждены только после окончания всех судебных разбирательств.

Ранее в интервью радиостанции TRE Март Хельме и министр финансов Мартин Хельме заявили, что сомневаются в честности американских выборов. «По-моему, вообще нет даже вопроса, что эти выборы сфальсифицированы», — сказал Мартин Хельме. Март Хельме, в свою очередь, добавил, что за победой Байдена стоит «глубинное государство». Эстонский премьер Юри Ратас раскритиковал их слова, отметив, что критика процесса выборов в США, основанная на «фейковых новостях», неуместна для министров.

О том, что Байден набрал более 270 голосов выборщиков, стало известно 7 ноября. Об этом сообщили ведущие американские СМИ, в том числе CNN, The New York Times и Associated Press. Однако действующий президент США Дональд Трамп заявил, что выборы «далеки от завершения». По его словам, на прошедших выборах произошли многочисленные нарушения, связанные с голосованием по почте. С понедельника Трамп пообещал начать судебную тяжбу по этому поводу.