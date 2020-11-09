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Пандемия коронавируса ,  
0 

Мэр Владивостока заразился коронавирусом

Олег Гуменюк
Олег Гуменюк (Фото: Татьяна Меель / РИА Новости)

Глава Владивостока Олег Гуменюк заразился коронавирусной инфекцией, сообщили РБК в управлении по работе со СМИ администрации Владивостока.

«Это, к сожалению, так», — ответили в мэрии на вопрос о COVID-19 у мэра.

Обязанности мэра исполняет первый замглавы администрации Наталья Соколова.

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Ранее коронавирусом заболели в том числе мэр Ижевска Олег Бекмеметьев, мэр Благовещенска Олег Имамеев и мэр Уфы Ульфат Мустафин. В конце октября Мустафин умер из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. На фоне COVID-19 у него развилась пневмония.

В России за последние сутки выявили 21 798 случаев заражения коронавирусом. Это новый суточный рекорд по числу заболевших COVID-19.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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