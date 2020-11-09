Мэр Владивостока заразился коронавирусом

Олег Гуменюк (Фото: Татьяна Меель / РИА Новости)

Глава Владивостока Олег Гуменюк заразился коронавирусной инфекцией, сообщили РБК в управлении по работе со СМИ администрации Владивостока.

«Это, к сожалению, так», — ответили в мэрии на вопрос о COVID-19 у мэра.

Обязанности мэра исполняет первый замглавы администрации Наталья Соколова.

Ранее коронавирусом заболели в том числе мэр Ижевска Олег Бекмеметьев, мэр Благовещенска Олег Имамеев и мэр Уфы Ульфат Мустафин. В конце октября Мустафин умер из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. На фоне COVID-19 у него развилась пневмония.