В Москве за сутки от COVID-19 вылечились свыше 3,3 тыс. человек

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В столице за прошедшие сутки выздоровели еще 3313 человек с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее слова приводит оперативный штаб города по борьбе с эпидемией в Telegram.

По словам вице-мэра, всего с начала пандемии в Москве от коронавируса выздоровели 343 226 человек.

Накануне оперативный штаб передавал, что за минувшие 24 часа в столице от COVID-19 умерли 72 человека. Таким образом, число летальных случаев в Москве достигло 7361. Согласно последним данным, инфекцию в Москве выявили у 468,2 тыс. человек.

Ранее, 8 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин, оценивая эпидемиологическую ситуацию в столице, заявил, что перевод старшеклассников на дистанционное обучение пока не привел к стабилизации ситуации с COVID-19. Глава города также отметил, что несмотря на более жесткие карантинные меры, принимаемые за границей, власти пока не планируют ужесточать их в Москве.