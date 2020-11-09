В Башкирии введут обязательную самоизоляцию для пожилых людей

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В Башкирии жителей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями обяжут соблюдать режим самоизоляции с 10 ноября. Об этом заявил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве, передает «РБК Уфа».

«Мы допускаем, что ряд пожилых людей очень нужны на той или иной работе, в этом случае у них должны быть справки от работодателя», — уточнил Хабиров.

Он также добавил, что с 11:00 до 13:00 режим самоизоляции не будет действовать. По словам главы республики, в это время люди могут прогуляться, сходить в магазин, в аптеку.

Ранее самоизоляция для пожилых носила в регионе рекомендательный характер.