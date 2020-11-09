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Пандемия коронавируса ,  
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Каждый пятый россиянин обвинил коронавирус в своих проблемах в 2020 году

Фото:Денис Гришкин / АГН «Москва»
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Каждый пятый россиянин считает пандемию коронавирусной инфекции одной из главных причин возникновения проблем в своей жизни. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного аналитиками сервиса «Работа.ру», передает RT.

В исследовании приняли участие более 4,8 тыс. респондентов из всех регионов России. Коронавирус в своих проблемах обвинили 21% опрошенных. Еще 27% респондентов связали свой неуспех с другими событиями 2020 года.

Еще 11% объяснили невезение тем, что уходящий год — високосный, 1% назвал 2020 год в целом «мистической датой».

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Фото:Андрей Чепакин / ТАСС

При этом 30% россиян не увидели связи между собственными неудачами и событиями 2020 года. Еще 10% опрошенных заявили, что он проходит без проблем.

Накануне исследование «Работы.ру» показало, что 61% россиян считают 2020 год плохим, и лишь для 3% граждан он стал лучшим. Треть респондентов сообщили, что наиболее трудным в этом году оказалась потеря работы или сокращение, такое же количество опрошенных пожаловалось на снижение доходов.

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