Опрос показал отношение россиян к 2020 году

Более половины россиян (61%) считают 2020 год плохим, лишь 3% граждан назвали его лучшим, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Опрос был проведен в ноябре, в нем участвовали 4 тыс. человек.

Те, кто назвал этот год плохим, поставили 1-4 балла из 10 возможных. При этом 28% из них оценили текущий год всего на 1 балл, охарактеризовав его как один из худших. 5 из 10 баллов 2020 год получает по мнению 21% респондентов. Для них текущий год ничем не отличался от других.

Лишь 18% россиян поставили 2020 году высокие оценки — от 6 до 10 баллов, и только для 3% из них этот год стал лучшим.