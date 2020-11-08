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Опрос показал отношение россиян к 2020 году

Более половины россиян (61%) считают 2020 год плохим, лишь 3% граждан назвали его лучшим, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Опрос был проведен в ноябре, в нем участвовали 4 тыс. человек.

Те, кто назвал этот год плохим, поставили 1-4 балла из 10 возможных. При этом 28% из них оценили текущий год всего на 1 балл, охарактеризовав его как один из худших. 5 из 10 баллов 2020 год получает по мнению 21% респондентов. Для них текущий год ничем не отличался от других.

Лишь 18% россиян поставили 2020 году высокие оценки — от 6 до 10 баллов, и только для 3% из них этот год стал лучшим.

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Фото:Руслан Шамуков / ТАСС

Согласно исследованию, для трети респондентов наиболее трудным в этом году оказалось потеря работы или сокращение. Почти столько же пожаловались на снижение доходов. Пандемия нелегко далась для четверти опрошенных. Только 10% россиян не встретились в 2020 году с трудностями.

Согласно другому исследованию, проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в октябре, большинство россиян (60%) ожидают экономический кризис в стране в будущем. 15% россиян считают, что худшее Россия переживает сейчас. По мнению 16%, все трудности уже позади. По данным ВЦИОМ, индекс социального оптимизма россиян остается на уровне июня-августа и составляет 61 п. В апреле, когда большинство граждан находились на самоизоляции из-за коронавируса, он упал до -81 п. Почти половину россиян (46%) устраивает их жизнь. Противоположный ответ дали 23% опрошенных, еще 30% жизнь устраивает лишь отчасти.

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