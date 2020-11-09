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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Азербайджан сообщил об отступлении армянских военных в Карабахе

Фото:AP
Фото: AP

Армянские вооруженные силы после боев отступили на некоторых участках фронта в Нагоном Карабахе, сообщает Минобороны Азербайджана.

По данным военного ведомства, 8 ноября и в ночь на 9 ноября Армения обстреляла позиции подразделений и населенные пункты Азербайджана. Боевые действия продолжались в основном на Агдеринском, Агдамском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях.

«Противник, понеся потери в живой силе и военной технике на некоторых участках фронта, вынужден был отступить», — говорится в сообщении.

Материал дополняется. 

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