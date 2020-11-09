На Камчатке убили залезших на атомную подлодку медведицу с медвежонком

В городе Вилючинск на Камчатке застрелили медведицу и медвежонка, которые забрались на палубу атомной подводной лодки. Медведица ранее проявляла агрессивное поведение. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту, передает ТАСС.

«Животные вплавь преодолели бухту Крашенинникова и забрались на субмарину», — отмечается в сообщении.

Подлодка, как уточнила пресс-служба, стояла в пирсовой зоне. Медведицу до этого несколько дней подряд видели вблизи охраняемой зоны. Она агрессивно реагировала на людей.

«Был вызван инструктор-охотовед, который с использованием специализированного охотничьего оружия произвел отстрел медведей», — указала пресс-служба.