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На Камчатке убили залезших на атомную подлодку медведицу с медвежонком

В городе Вилючинск на Камчатке застрелили медведицу и медвежонка, которые забрались на палубу атомной подводной лодки. Медведица ранее проявляла агрессивное поведение. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту, передает ТАСС.

«Животные вплавь преодолели бухту Крашенинникова и забрались на субмарину», — отмечается в сообщении.

Подлодка, как уточнила пресс-служба, стояла в пирсовой зоне. Медведицу до этого несколько дней подряд видели вблизи охраняемой зоны. Она агрессивно реагировала на людей.

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«Был вызван инструктор-охотовед, который с использованием специализированного охотничьего оружия произвел отстрел медведей», — указала пресс-служба.

Там пояснили, что это обычная практика в случаях, когда необходимо обезвредить дикое животное, представляющее опасность для человека.

Местное издание «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» пишет, что инцидент произошел в районе Рыбачий, где базируются атомные подлодки Тихоокеанского флота. Издание опубликовало видео, на котором видны медведи, сидящие на подлодке, после чего на записи слышны звуки выстрелов. По словам оператора, стрелявший не смог с первого раза убить животных.

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Медведь убил смотрителя маяка на Камчатке
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В отделе информационного обеспечения по Тихоокеанскому флоту изданию уточнили, что после произошедшего были оформлены все необходимые документы на внеплановый отстрел хищников.

В октябре прошлого года медведь напал на смотрителей маяка в бухте Русской восточного побережья Камчатки. В результате один смотритель погиб, другого госпитализировали. Зверя застрелили военные.

медведь Камчатка подлодка
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