Медведь убил смотрителя маяка на Камчатке

Медведь напал на смотрителей маяка в бухте Русской, на восточном побережье Камчатки, сообщает «Интерфакс — Дальний Восток».

Один смотритель погиб, другой пострадал. Его доставили на военном корабле в Петропавловск-Камчатский и поместили в больницу. Нападавшего медведя застрелили военные, уточнил представитель регионального правительства.

В конце сентября в Смирныховском районе Камчатки медведь загрыз мужчину. Он работал сторожем на рыбопромысловом стане, расположенном в окрестностях НПЗ «Петросах», на восточном побережье острова. Мужчина, по данным агентства, умер от полученных травм, когда его везли в больницу.

Ранее Красноярский научный центр Сибирского отделения РАН со ссылкой на научное исследование сообщал, что только 10% случаев нападения медведя на человека заканчивается гибелью.