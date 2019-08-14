На Камчатке мужчина погиб из-за нападения медведя

Полиция начала проверку обстоятельств гибели мужчины в поселке Озерновский Камчатского края. Предположительно, на него напал медведь, сообщает агентство «Кам 24» со ссылкой на региональное управление МВД.

В ведомстве добавили, что мужчина приехал в поселок из Петропавловска-Камчатского, чтобы провести работы в системе вентиляции Озерновского рыбоконсервного завода №55.

«По словам работников, последний раз его видели накануне вечером. Мужчина сказал, что пошел прогуляться по прибрежной полосе. Возможно, что погибший стал жертвой нападения медведя», — сказали в управлении.

Жители поселка сообщили агентству, что тело мужчины нашли ночью на прибрежной полосе Охотского моря. «Кам 24» добавляет, что с начала сезона из-за нападения медведей погибли еще три человека.