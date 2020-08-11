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Боевики напали на военную колонну США на границе Ирака и Кувейта

На границе Ирака и Кувейта боевики напали на колонну военной техники США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника в иракских силовых структурах.

Возле пограничного перехода произошел взрыв, когда через границу следовала американская военная колонна. Есть ли пострадавшие среди солдат, неизвестно. Ответственность за атаку взяла на себя иракская шиитская группировка.

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Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В мае агентство SANA со ссылкой на информированные источники сообщало, что неизвестные напали на колонну американских военных и формирования «Сирийские демократические силы» в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. По данным агентства, трое американских военнослужащих и пятеро бойцов «Сирийских демократических сил» получили ранения. Однако позднее в Пентагоне опровергли информацию о нападении.

Теги: Ирак, Кувейт, США, военная колонна, нападение
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