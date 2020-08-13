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В Ираке прогремел взрыв при прохождении колонны международной коалиции

Взрывное устройство сработало во время прохождения колонны международной коалиции во главе с США в районе города Батха на юге Ирака. Об этом сообщает телеканал Alsumaria со ссылкой на заявление МВД страны.

По предварительным данным, в результаты взрыва никто не пострадал.

По информации источников телеканала Al Arabiya, взрыв произошел во время прохождения колонны материально-технической поддержки коалиции, следовавшей возле города Батха в провинции Зи-Кар на юге страны.

В конце июля ракетному обстрелу в Ираке подверглась военная база «Эт-Таджи», которую используют силы коалиции во главе с США. Тогда на территорию базы упали три ракеты типа «Катюша». Две из них взорвались, в результате чего получил повреждения вертолет иракской армии, используемый для борьбы с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (ИГ). В результате инцидента никто не пострадал.

Теги: Ирак, гуманитарная колонна, взрыв
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