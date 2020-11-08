Адвокат Трампа назвал возможное число штатов с «фальшивыми голосами»

Адвокат действующего президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани в эфире Fox News заявил о возможной «краже» выборов в десятке штатов.

«Есть веские доказательства того, что эти выборы были украдены по крайней мере в трех-четырех штатах, а возможно и в 10», — заявил он.

По словам Джулиани, есть более 50 свидетелей нарушений на выборах, и представители Трампа 9 ноября подадут иски о нарушении гражданских в суд.

Адвокат подчеркнул, что у команды Трампа есть достаточно доказательств, чтобы «изменить Пенсильванию», отметив, что сотни тысяч голосов являются «полностью недействительными».