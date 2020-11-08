Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 ноября
USD ЦБ: 77,19 (-1,27) Инвестиции, 06 ноя, 12:51
Курс евро на 7 ноября
EUR ЦБ: 91,35 (-0,77) Инвестиции, 06 ноя, 12:51
В Москве за сутки умерли 72 человека с коронавирусом Общество, 23:03 Адвокат Трампа назвал возможное число штатов с «фальшивыми голосами» Политика, 22:40 Правозащитники сообщили о задержании более 700 протестующих в Белоруссии Общество, 22:24 Зарядье, Трюфелева роща: визитные карточки районов Москвы РБК и ДПиООС, 22:19 Минздрав направил в Хакасию группу специалистов из-за ситуации с СOVID-19 Общество, 22:01 В Грузии применили водометы против протестующих Общество, 21:40 Британские таблоиды сообщили о планах Меланьи Трамп развестись Политика, 21:26 Бывший президент-республиканец поздравил Байдена с победой на выборах Политика, 21:24 На грани фантастики: как отличить реальные технологии от выдуманных. Тест РБК и Mail.ru Cloud Solutions, 21:19 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 8 ноября Общество, 21:15 Дзюба стал лучшим игроком матча «Зенита» с «Краснодаром» Спорт, 21:06 «Динамо» забило «Локомотиву» пять мячей в московском дерби Спорт, 21:04 Азербайджан объявил о взятии одного из ключевых городов Карабаха Политика, 20:50 Дзюба не забил пенальти в матче с «Краснодаром» Спорт, 20:22
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 217 Байден 273
Выборы президента США ,  
0 

Адвокат Трампа назвал возможное число штатов с «фальшивыми голосами»

Адвокат действующего президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани в эфире Fox News заявил о возможной «краже» выборов в десятке штатов.

«Есть веские доказательства того, что эти выборы были украдены по крайней мере в трех-четырех штатах, а возможно и в 10», — заявил он.

По словам Джулиани, есть более 50 свидетелей нарушений на выборах, и представители Трампа 9 ноября подадут иски о нарушении гражданских в суд.

Адвокат подчеркнул, что у команды Трампа есть достаточно доказательств, чтобы «изменить Пенсильванию», отметив, что сотни тысяч голосов являются «полностью недействительными».

«Трампизм не побежден»: западные СМИ — о победе Байдена
Политика
Дональд Трамп

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Подсчет голосов еще продолжается, однако ведущие американские СМИ предварительно сообщили о победе Джо Байдена. Предварительно, Байден набирает, по разным подсчетам, от 279 до 290 голосов выборщиков, в то время как для победы необходим минимум в 270 голосов.

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп отказался признать поражение, заявив, что в некоторых штатах во время подсчета голосов происходили нарушения. Его команда утверждала, что демократы скрывают процедуру обработки бюллетеней от наблюдателей от Республиканской партии, и потребовала пересчета в Джорджии, Мичигане и Пенсильвании.

Читайте на РБК Pro
Жизненный цикл российских CEO: когда генеральному директору пора уйти Каждому свой пряник: 5 типов сотрудников и фразы для их мотивации Ненасытная отрасль: почему в ИТ никак не заканчивается кадровый голод Не ждите честную обратную связь: Меган Рейц — руководителям

Суды в Джорджии и Мичигане отклонили иски, а суд в Пенсильвании постановил изъять из общего числа бюллетени, пришедшие на избирательные участки после их закрытия, и подсчитать их отдельно. Штаб Трампа также планирует добиться пересмотра голосования в Висконсине
 

Дональд Трамп выборы адвокат
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 217 Байден 273
Материалы по теме
Британские таблоиды сообщили о планах Меланьи Трамп развестись
Политика
CNN узнал о предложении зятя Трампа признать поражение на выборах
Политика
Трамп заявил о победе на выборах с 71 млн голосов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter