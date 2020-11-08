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Синоптики пообещали заморозки в Москве

К понедельнику в столице начнутся первые заморозки и гололедица. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В очередной выходной в регион прорвется холодный атмосферный фронт, сопровождаемый грядой кучево-дождевых облаков и скоротечными ливнями с общим количеством осадков до 3-5 мм. При этом дневная температура последний раз составит +5 — +10», — рассказал он.

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Метеоролог пояснил, что в ночь на понедельник осадки прекратятся, но начнется обвал полярного холода. Столбики термометров опустятся до -3 — +2 и ударят первые заморозки. Выпавшая накануне влага замерзнет, и на дорогах местами образуется слабая гололедица толщиной до 1-3 мм. В связи с этим Тишковец рекомендовал автомобилистам за выходные подготовиться к зимнему сезону.

В течение недели температура будет постепенно понижаться, так в столичном регионе начнется метеорологическая зима. В этот период температура воздуха будет колебаться около нуля и немного ниже. При этом снегопада, по словам синоптика, москвичам, а также жителям западных и южных регионов России не стоит ожидать до 20 ноября.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на территории всей страны среднемесячная температура воздуха в ноябре будет около и выше нормы. Кроме того, последний месяц осени обещает быть не дождливым в большинстве регионов России.

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