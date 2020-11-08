Названа дата похорон Жванецкого

Писателя-сатирика Михаила Жванецкого похоронят 9 ноября в Москве. Об этом сообщил представитель Жванецкого Олег Сташкевич, передает ТАСС.

«Прощание с Михаилом Михайловичем состоится завтра, 9 ноября, церемония будет закрытой для поклонников», — указал он, добавив, что на ней будут присутствовать только самые близкие умершего.

Сташкевич отметил, что место похорон будет обнародовано после проведения церемонии.

Сатирик умер 6 ноября на 87-м году жизни. По словам Сташкевича, причиной смерти стали возраст писателя и сопутствующие болезни. «Он болел долго. Но это не коронавирус, потому что Михаил Михайлович болел с конца прошлого года», — уточнял представитель Жванецкого.