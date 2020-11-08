Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 ноября
USD ЦБ: 77,19 (-1,27) Инвестиции, 06 ноя, 12:51
Курс евро на 7 ноября
EUR ЦБ: 91,35 (-0,77) Инвестиции, 06 ноя, 12:51
В Иране отреагировали на выборы в США словами «Трамп ушел, а мы остаемся» Политика, 00:26 На что Валерий Меладзе тратит больше всего денег РБК и ВТБ Привилегия, 00:20 Погода в Москве была самой теплой за последние 70 лет Общество, 00:03 «Газпром нефть» продлит отсрочку по контрактам с подрядчиками на 2021 год Бизнес, 00:00 Выборы президента США. Главное Политика, 08 ноя, 23:39 Брак будущего: изменят ли зумеры институт семьи Совместный проект, 08 ноя, 23:25 Дзюба впервые прокомментировал скандал с видео словами «все мы грешные» Спорт, 08 ноя, 23:18 Названа дата похорон Жванецкого Общество, 08 ноя, 23:17 В Москве за сутки умерли 72 человека с коронавирусом Общество, 08 ноя, 23:03 Адвокат Трампа назвал возможное число штатов с «фальшивыми голосами» Политика, 08 ноя, 22:40 Правозащитники сообщили о задержании более 800 протестующих в Белоруссии Общество, 08 ноя, 22:24 Зарядье, Трюфелева роща: визитные карточки районов Москвы РБК и ДПиООС, 08 ноя, 22:19 Минздрав направил в Хакасию группу специалистов из-за ситуации с СOVID-19 Общество, 08 ноя, 22:01 В Грузии применили водометы против протестующих Общество, 08 ноя, 21:40
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 217 Байден 273
Общество ,  
0 

Названа дата похорон Жванецкого

Писателя-сатирика Михаила Жванецкого похоронят 9 ноября в Москве. Об этом сообщил представитель Жванецкого Олег Сташкевич, передает ТАСС.

«Прощание с Михаилом Михайловичем состоится завтра, 9 ноября, церемония будет закрытой для поклонников», — указал он, добавив, что на ней будут присутствовать только самые близкие умершего.

Путин назвал афоризмы Жванецкого символом эпохи
Общество
<p>Владимир Путин</p>

Сташкевич отметил, что место похорон будет обнародовано после проведения церемонии.

Сатирик умер 6 ноября на 87-м году жизни. По словам Сташкевича, причиной смерти стали возраст писателя и сопутствующие болезни. «Он болел долго. Но это не коронавирус, потому что Михаил Михайлович болел с конца прошлого года», — уточнял представитель Жванецкого.

Прежде Сташкевич говорил, что из-за пандемии коронавируса церемония прощания с писателем не состоится.

В Одессе объявили траур после смерти Жванецкого
Общество
Михаил Жванецкий

Читайте на РБК Pro
Жизненный цикл российских CEO: когда генеральному директору пора уйти Каждому свой пряник: 5 типов сотрудников и фразы для их мотивации Ненасытная отрасль: почему в ИТ никак не заканчивается кадровый голод Не ждите честную обратную связь: Меган Рейц — руководителям

Жванецкий выступал на эстраде больше 50 лет. За месяц до смерти он завершил карьеру в связи с возрастом.

Ранее, в декабре 2019 года артист ушел из выходившей на телеканале «Россия 1» передачи «Дежурный по стране», которую он вел с 2002 года. Тогда Жванецкий сообщил, что решил взять творческий отпуск.

Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. В 1956 году окончил Одесский институт инженеров морского флота по специальности «инженер-механик подъемно-транспортного оборудования портов». Еще во время студенчества он начал писать юмористические монологи. В 1962 году Жванецкий познакомился с Аркадием Райкиным, который пригласил его в свой театр. В 1988 году Жванецкий открыл Московский театр миниатюр. Он имел множество наград и званий, написал несколько книг.

похороны Михаил Жванецкий прощание Москва
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 217 Байден 273
Материалы по теме
Прощание со Жванецким не состоится из-за коронавируса
Общество
Путин назвал афоризмы Жванецкого символом эпохи
Общество
Директор назвал предполагаемую причину смерти Жванецкого
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter