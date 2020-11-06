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Директор назвал предполагаемую причину смерти Жванецкого

Михаил Жванецкий
Михаил Жванецкий (Фото: Наталья Шаханова / Global Look Press)

Причиной смерти писателя-сатирика Михаила Жванецкого могли стать болезнь и возраст. Об этом сообщил в беседе с телеканалом «360» его директор Олег Сташкевич.

«Неизвестно, когда будут похороны. Причина — возраст, болезни, никакой другой причины нет», — сообщил он.

В разговоре с РБК Сташкевич сообщил, что причиной смерти Жванецкого стал не COVID-19. «Он болел долго. Но это не коронавирус, потому что Михаил Михайлович болел с конца прошлого года», — отметил представитель.

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Общество
Михаил Жванецкий

Михаил Жванецкий умер 6 ноября на 87-м году жизни. За месяц до смерти сатирика Сташкевич подтвердил, что Жванецкий решил завершить концертную деятельность и закрыл ИП. Он объяснил решение артиста тем, что выступать ему «уже не под силу».

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Фотогалерея 

Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. В 1956 году окончил Одесский институт инженеров морского флота по специальности «инженер-механик подъемно-транспортного оборудования портов».

Жванецкий имел множество наград и званий. В 1999 году ему присвоили звание народного артиста Украины, а в 2012-м — народного артиста России. В 2019 году Жванецкий стал обладателем ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Соболезнования в связи со смертью Жванецкого, в частности, выразили президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский.

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