Прощание со Жванецким не состоится из-за коронавируса

Михаил Жванецкий (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Прощание с писателем-сатириком Михаилом Жванецким не состоится из-за пандемии коронавируса, сообщил РБК его представитель Олег Сташкевич.

«Церемонии прощания не будет, учитывая обстановку с коронавирусом. Нельзя во время пандемии собираться толпой», — сказал Сташкевич.

Он добавил, что причиной смерти Жванецкого стал не COVID-19. «Он болел долго. Но это не коронавирус, потому что Михаил Михайлович болел с конца прошлого года», — отметил представитель.

Михаил Жванецкий скончался 6 ноября на 87-м году жизни. В октябре сатирик ушел со сцены из-за своего возраста. Он выступал более 50 лет.