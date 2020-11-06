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Прощание со Жванецким не состоится из-за коронавируса

Михаил Жванецкий
Михаил Жванецкий (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Прощание с писателем-сатириком Михаилом Жванецким не состоится из-за пандемии коронавируса, сообщил РБК его представитель Олег Сташкевич.

«Церемонии прощания не будет, учитывая обстановку с коронавирусом. Нельзя во время пандемии собираться толпой», — сказал Сташкевич.

Он добавил, что причиной смерти Жванецкого стал не COVID-19. «Он болел долго. Но это не коронавирус, потому что Михаил Михайлович болел с конца прошлого года», — отметил представитель.

Михаил Жванецкий скончался 6 ноября на 87-м году жизни. В октябре сатирик ушел со сцены из-за своего возраста. Он выступал более 50 лет.

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Телеграмму с соболезнованиями родным направил президент Владимир Путин. Он отметил, что Жванецкий был одаренным, очень талантливым и обаятельным человеком, «настоящим Мастером».

Певица Алла Пугачева назвала смерть Жванецкого невосполнимой утратой, сатирик Лион Измайлов отозвался о писателе как о «сегодняшнем Салтыкове-Щедрине», а ведущая программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая прокомментировала его кончину фразой «ушла эпоха».

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Михаил Жванецкий

Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Он учился в Одесском институте инженеров морского флота, во время студенчества и начал писать юмористические монологи. В 1962 году Жванецкий познакомился с Аркадием Райкиным, который пригласил его в свой театр. Вместе они готовили программу «Светофор», где были поставлены миниатюры «Век техники», «Аванс». В 1988 году Михаил Жванецкий открыл Московский театр миниатюр. Он написал книги «Год за два», «Моя Одесса», «Шум пройденного», «Встречи на улицах» «Разговор отца с сыном» и другие.

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