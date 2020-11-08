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CК назвал приоритетные версии крушения самолета с ведущим НТВ

Оперативные службы на месте крушения легкомоторного самолета Piper Sport в городском округе Люберцы
Оперативные службы на месте крушения легкомоторного самолета Piper Sport в городском округе Люберцы (Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»)

Следствие рассматривает несколько версий крушения самолета в Люберецком районе Московской области, в результате которого погиб ведущий телеканала НТВ Александр Колтовой. «В числе приоритетных [версий] техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования», — сообщает московское межрегиональное СУ на транспорте СК России.

Сейчас следователи и криминалисты изучают техническую документацию самолета. Позднее ее сопоставят с данными видеорегистраторов очевидцев, показаниями свидетелей и другими полученными в ходе следственных действий материалами.

Также изымаются все фрагменты разбившегося самолета для их последующей выкладки и исследования.

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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) ранее создал комиссию по расследованию крушения воздушного судна с ведущим НТВ. Комиссия уже приступила к работе.

Самолет Piper Sport RA-1381G разбился 7 ноября около поселка Чкалово в Московской области. На борту находились пилот и пассажир, оба погибли. В пресс-службе НТВ сообщили РБК, что среди погибших был ведущий программ «ДНК» и «Звезды сошлись» Александр Колтовой.

Было возбуждено дело по ч.3 ст. 263 УК («Нарушение Правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

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