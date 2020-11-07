Коллега погибшего в авиакатастрофе ведущего опровергла смерть его жены

Жена ведущего телеканала НТВ Александра Колтового, погибшего в результате крушения легкомоторного самолета, жива. Об этом в Instagram сообщила коллега телеведущего Лера Кудрявцева.

«Саша погиб. Жена жива. Кто был рядом с Сашей — выясняется», — написала она.

Ране в пресс-службе телеканала НТВ РБК сообщили, что 7 ноября в результате авиакатастрофы Колтовой и его супруга погибли.

В пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК рассказали, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного средства, повлекшее гибель двух или более лиц). Сейчас на месте работают следователи.