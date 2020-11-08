МАК создал комиссию по крушению самолета с ведущим НТВ

Фото: ММСУТ СК России

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию по расследованию крушения самолета в Люберецком районе Московской области, в результате которого погиб ведущий телеканала НТВ Александр Колтовой. Комиссия приступила к работе, сообщается на сайте МАК.

Самолет Piper Sport RA-1381G потерпел крушение 7 ноября близ поселка Чкалово. На борту находились пилот и пассажир, оба погибли. Воздушное судно сгорело.

По данным МЧС, самолет совершил аварийную посадку, причиной которой стал неисправный двигатель, после чего загорелся.

В пресс-службе НТВ сообщили РБК, что в результате авиакатастрофы погиб ведущий программ «ДНК» и «Звезды сошлись» Александр Колтовой и его супруга. Позднее телеведущая Лера Кудрявцева опровергла сообщения о гибели жены коллеги.