В Коми сошли с рельсов одиннадцать вагонов с углем

На станции Иоссер Княжпогостского района Коми сошли с рельсов 11 вагонов грузового поезда с углем. Об этом сообщает пресс-служба Северной железной дороги (СЖД).

Инцидент произошел в 20:21 по местному времени (совпадает с мск). Для ликвидации последствий схода вагонов к месту происшествия направили восстановительные поезда со станций Микунь, Сосногорск и Сольвычегодск.

Как сообщает пресс-служба СЖД, в 00:22 мск было восстановлено движение поездов по одному пути на участке Сосногорск-Микунь. Из-за аварии поезд № 42 Москва-Воркута отправился со станции Микунь с задержкой в 3 часа 10 минут, а поезд № 306 Сыктывкар-Усинск задержался на 2 часа 17 минут.

По данным СЖД, из-за схода вагонов никто не пострадал. Угрозы экологии также нет.