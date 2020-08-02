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В Коми сошли с рельсов одиннадцать вагонов с углем

На станции Иоссер Княжпогостского района Коми сошли с рельсов 11 вагонов грузового поезда с углем. Об этом сообщает пресс-служба Северной железной дороги (СЖД).

Инцидент произошел в 20:21 по местному времени (совпадает с мск). Для ликвидации последствий схода вагонов к месту происшествия направили восстановительные поезда со станций Микунь, Сосногорск и Сольвычегодск.

Как сообщает пресс-служба СЖД, в 00:22 мск было восстановлено движение поездов по одному пути на участке Сосногорск-Микунь. Из-за аварии поезд № 42 Москва-Воркута отправился со станции Микунь с задержкой в 3 часа 10 минут, а поезд № 306 Сыктывкар-Усинск задержался на 2 часа 17 минут.

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Фото: МЧС России

По данным СЖД, из-за схода вагонов никто не пострадал. Угрозы экологии также нет.

В конце июля в Санкт-Петербурге произошло столкновение двух грузовых составов. После этого локомотивы и один пустой полувагон опрокинулись. В результате аварии никто не пострадал, также она не оказала влияния на график движения пассажирских поездов.

Теги: Коми, сход с рельсов
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