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Убитой в Подмосковье оказалась преподаватель РЭУ им. Плеханова

Видео: СК РФ
Видео: СК РФ
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Одна из убитых в Подмосковье женщин оказалась преподавателем Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Нам только что подтвердили, что это наша сотрудница — Виктория Борковская. В РЭУ им. Плеханова шокированы произошедшей трагедией и выражают соболезнование родным и близким Виктории Борковской», — сообщили в пресс-службе, отметив, что университет окажет родным необходимую помощь.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу РЭУ имени Плеханова.

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Фото:Никита Попов / РБК

7 ноября в частном доме в городском округе Солнечногорск были убиты две женщины и ранен ребенок. По данным следствия, убитые — мать и дочь, их тела были найдены с колото-резаными ранами. Шестилетняя девочка получила ранения шеи и груди, она находится в больнице.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «а» и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух лиц из корыстных побуждений). По предварительным данным, к преступлению причастен уроженец одной из стран ближнего зарубежья, работавший в доме убитых. По версии СК, злоумышленник искал ценные вещи.

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Агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточняет, что от рук грабителя погибли преподаватель вуза и ее мать, дочь преподавателя была ранена.

Подмосковье убийство преподаватель
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