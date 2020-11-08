Убитой в Подмосковье оказалась преподаватель РЭУ им. Плеханова
Одна из убитых в Подмосковье женщин оказалась преподавателем Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.
«Нам только что подтвердили, что это наша сотрудница — Виктория Борковская. В РЭУ им. Плеханова шокированы произошедшей трагедией и выражают соболезнование родным и близким Виктории Борковской», — сообщили в пресс-службе, отметив, что университет окажет родным необходимую помощь.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу РЭУ имени Плеханова.