Убитой в Подмосковье оказалась преподаватель РЭУ им. Плеханова

7 ноября в частном доме в городском округе Солнечногорск были убиты две женщины и ранен ребенок. По данным следствия, убитые — мать и дочь, их тела были найдены с колото-резаными ранами. Шестилетняя девочка получила ранения шеи и груди, она находится в больнице.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «а» и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух лиц из корыстных побуждений). По предварительным данным, к преступлению причастен уроженец одной из стран ближнего зарубежья, работавший в доме убитых. По версии СК, злоумышленник искал ценные вещи.

Агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточняет, что от рук грабителя погибли преподаватель вуза и ее мать, дочь преподавателя была ранена.